Migranti, Open Arms con 195 persone a bordo assegnata a Carrara

È stato assegnato al porto di Marina di Carrara lo sbarco di 195 migranti a bordo della nave ong Open Arms. L'imbarcazione al momento sta risalendo il mar Tirreno ed il suo arrivo è previsto tra lunedì e martedì. L'appello della nave Aurora della Ong Sea Watch: "Chiediamo che si cessi di giocare con la vita delle persone e che si permetta ai naufraghi di sbarcare nel porto sicuro più vicino, è un loro diritto"

Sono diretti al porto di Marina di Carrara 195 migranti, compresi donne e bambini, con un ragazzo soccorso la scorsa notte a Lampedusa, trasportati dalla nave ong Open Arms. L'imbarcazione al momento sta risalendo il mar Tirreno, ed è attesa al porto tra lunedì e martedì. Le operazioni di accoglienza saranno coordinate dalla prefettura che ieri ha convocato una riunione organizzativa. I migranti, seguendo ormai un protocollo collaudato, saranno fatti sbarcare e poi saranno accompagnati al complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le visite mediche e l'identificazione. Saranno quindi smistati per i vari centri di accoglienza. Questo è il sesto sbarco al porto di Marina di Carrara dall'inizio dell'anno. L'attracco è previsto in banchina Fiorillo. Quattro giorni di navigazione che significano ulteriore sofferenza perle persone a bordo ma anche assenza di mezzi di soccorso in mare in un momento di emergenza", afferma la ong spagnola. (MIGRANTI - LO SPECIALE)

Gli sbarchi a Marina di Carrara La prima nave ad attraccare nello scalo apuano è stata, il 30 gennaio scorso, la Ocean Viking di Sos Méditerranée con 95 persone a bordo, quindi, il 19 aprile e il 5 giugno, è stato il turno della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo e, infine, il 7 e il 19 luglio la Geo Barents di Medici senza frontiere con 196 e 214 persone. "Carrara c'è, c'è sempre stata e ci sarà sempre anche in futuro per prestare accoglienza a chi fugge da guerre e fame - dice la sindaca di Carrara Serena Arrighi -. Tutti i migranti a bordo della Open Arms una volta a terra saranno accompagnati a Imm-CarraraFiere dove riceveranno cure e assistenza secondo un protocollo che in questi mesi, sotto la guida della Prefettura, abbiamo sempre più affinato". approfondimento Lega condannata in Cassazione per cartelli contro i clandestini

Aurora: "Assegnato porto deliberatamente porto irragiungibile" Intanto tramite una nota la nave Aurora della ong Sea Watch lancia l'allarme: "Le autorità italiane hanno assegnato deliberatamente un porto irraggiungibile alla nostra Aurora con 72 persone a bordo. Abbiamo bisogno al più presto di un’autorizzazione per raggiungere Lampedusa, porto più vicino, o del trasbordo di tutti i naufraghi su una nave più grande. Ieri Aurora ha prima supportato Open Arms e ha poi soccorso 72 persone in difficoltà. Nonostante sia a corto di carburante dopo 16 ore di operazioni in mare, le è stato assegnato Trapani come porto di sbarco. Per Aurora è irraggiungibile. Lo spazio a bordo è scarso, i naufraghi molti e, mentre il sole inizia a bruciare, stiamo esaurendo l’acqua potabile. Tutte condizioni che rappresentano un concreto pericolo per le persone soccorse. Lampedusa è circa quattro volte più vicina di Trapani. Chiediamo che si cessi di giocare con la vita delle persone e che si permetta ai naufraghi di sbarcare nel porto sicuro più vicino, è un loro diritto". La situazione a Lampedusa Sono 2.235 i migranti nell'hotspot di Lampedusa. Nonostante i massicci trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento ed eseguiti dalla polizia, il numero dei presenti resta elevato nella struttura che però non è al collasso riuscendo ormai ad ospitare fino a 3mila persone. Per oggi, la Prefettura, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 700 persone: 600 verranno imbarcate sul traghetto di linea della mattina, il "Galaxy", e 100 su quello della sera "Cossyra" che faranno rotta verso Porto Empedocle. Ieri, sempre con i traghetti di linea, erano state trasferiti 662 migranti. approfondimento Migranti, 63 morti in un naufragio al largo di Capo Verde