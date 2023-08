Bardonecchia, frana ha spaventato turisti. Il Comune: "Nessun rischio"

I ristoratori: "Notate molte disdette dopo quello che è succeso domenica". Il sindaco: "Possibile visitare tranquillamente la zona sia in treno che in autostrada, poiché solo una parte del territorio è stata colpita da questo evento eccezionale"

A Bardonecchia si sta lavorando incessantemente per tornare alla normalità dopo che, domenica sera, una colata di fango scesa dalla montagna ha invaso improvvisamente il torrente Frejus. Da ieri, non ci sono più sfollati in paese, e centinaia di persone, tra cui molti volontari, stanno lavorando instancabilmente per ripulire le strade da fango e detriti.