Salento, col letto matrimoniale sugli scogli: foto virale sul web

Ha avoluto ammirare le stelle nella notte di San Lorenzo su un letto matrimoniale. Ma a pochi metri dal mare, seduto sugli scogli. La vicenda è accaduta nella marina di Ugento, in provincia di Lecce in Salento. In sostanza, niente lettino e ombrellone, ma con un matrimoniale. A immortalare la scena è stata all'alba una villeggiante della zona, con lo scatto che è poi diventato virale sul web. La notizia è riportata sulla stampa locale. Ora, come confermato all'Ansa dal sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, ci sono accertamenti in corso per individuare l'uomo, che potrebbe anche essere multato. (QUANDO AMMIRARE LE STELLE NELLA NOTTE DI SAN LORENZO)