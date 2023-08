L'ultimo saluto

I due figli di Chiapparini hanno scelto di dare l’ultimo saluto al genitore senza sconti: “Ci hai fatto crescere sempre sollecitati a dare il massimo, a fare sempre al meglio quello che sapevamo fare. Quanti scontri abbiamo avuto perché volevi sempre avere ragione tu e fare di testa tua. Ci dispiace che a noi figli tu non abbia mostrato l’amore attento e affettuoso come altri padri. Con i tuoi nipoti ti sei ammorbidito un po’ e così abbiamo capito che allo stesso modo amavi anche noi, ma sempre a modo tuo, nel tuo modo originale. Non hai mai puntato sul nostro lato sensibile perché lo faceva e lo fa la mamma. Hai puntato, invece, alla nostra tempra per prepararci alla vita”.

Una vita dedita al lavoro

74 anni, dedito al lavoro, Giacomo Chiapparini era il titolare di una delle realtà più grandi della provincia di Bergamo. Ultimo di sette figli, aveva lavorato prima come mezzadro insieme al padre e ai fratelli, poi, alla fine degli anni Settanta, la prima stalla con 26 capi di bestiame. Nel 2006 aveva ottenuto il marchio per la produzione del Grana Padano e dato vita a un’impresa con oltre 2mila bovini, 100 ettari coltivati e un caseificio. Oltre 270 quintali di latte al giorno e una produzione quotidiana di cinquanta forme di formaggio per un totale di quindicimila all'anno.