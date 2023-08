Milano, un arresto al parco Montanelli per cinque violenze sessuali

Cinque donne, fra cui una minorenne, lo hanno denunciato per molestie subite nel parco Montanelli di via Palestro, a Milano, tra il 20 giugno e il 24 luglio. L'uomo, un 34enne nato in Camerun, è stato arrestato oggi dagli agenti del Nucleo Problemi del Territorio della Polizia locale per presunta violenza sessuale aggravata. Sempre uguale la modalità delle molestie subite, secondo il racconto delle donne che lo hanno denunciato: l'uomo, nascosto nel verde, richiamava l'attenzione delle potenziali vittime, talvolta pedinandole e spesso toccando le loro parti intime.