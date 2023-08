Roma, spray al peperoncino al concerto di Travis Scott: 60 intossicati

una sessantina di persone hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, durante il concerto di Travis Scott di ieri al Circo Massimo a Roma. Per le persone coinvolte è stato necessario l'intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. L'ipotesi più probabile è che a causare l'irritazione sia stato uno spray al peperoncino spruzzato da uno spettatore durante il concerto, ma sono in corso le verifiche da parte della polizia.

Si arrampica per vedere il concerto poi cade e si ferisce

Sempre in occasione del concerto del rapper statunitense, un ragazzino di 14 anni si è arrampicato all'interno del Parco archeologico, sulla terrazza del Palatino, per vedere lo show eludendo il controllo della vigilanza ed è caduto accidentalmente in una buca da un'altezza di circa quattro metri. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il giovane è stato portato in ambulanza al Bambino Gesù. Sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno identificato il 14enne e lo hanno affidato ai genitori. Rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.