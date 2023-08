Travis Scott porta “Utopia” al Circo Massimo. Il concerto a Roma

La prima mondiale del tour del rapper di Houston si è celebrata a Roma. Sessantamila persone arrivate nella capitale da tutto il mondo per non perdere questo evento storico, reso ancora più magico dalla presenza di un ospite a sorpresa (accolto da un’ovazione). Novanta minuti di live in cui i successi dell’ultimo album (che nella prima settimana di uscita ha venduto 500mila copie e 650 milioni di stream globali) si sono uniti ai classici del rapper. Il nostro racconto

“Utopia is wherever you are”, scrive Travis Scott sul suo profilo Instagram. “Utopia”, il 7 agosto è sì, ovunque ci si trovi, ma soprattutto è a Roma, al Circo Massimo. La prima mondiale del quarto album di Travis Scott è proprio qui, cullata dalla storia e dalla magia della Città Eterna. E da sessantamila persone arrivate da tutto il mondo. Jacques Bermon Webster II lo sa bene, anzi benissimo. E il fatto che lo show alle Piramidi di Giza sia stato cancellato, tanto da spostare proprio nell’arena romana l’attesa prima del nuovo album pubblicato lo scorso 28 luglio – forse – non è stato un minus. Un concerto annunciato a sorpresa, ma mai così atteso. E lui no, non si è affatto attendere. Tanto che il suo show inizia alle 21.30, con una diretta streaming mondiale, seguita da migliaia di persone, e con il perfetto benvenuto: nel meraviglioso mondo di Utopia.

“Welcome to Utopia. You’re the first to experience Utopia live”

La voce di sottofondo che si sente a pochi istanti dall’inizio dello show ricorda ai presenti l’unicità del momento: siete i primi a “vivere” Utopia dal vivo. Attenzione: non solo ascoltare. Ma proprio toccare con mano un’esperienza, quella del mondo di Travis Scott, che non si riduce solo all’ascolto dell’album. Il rapper, che con questa quarta creazione ha unito alcune delle voci e dei produttori più interessanti (tra le tantissime collaborazioni anche The Weeknd, Drake, 21 Savage, James Blake e SZA, solo per citarne alcune, quelle - secondo me - più interessanti) ha infranto, nuovamente, record: nella prima settimana di uscita Utopia ha venduto 500mila copie fisiche e generato 650 milioni di stream in tutto il mondo. Secondo i dati di Spotify è stato l’album del 2023 più ascoltato nel primo giorno di uscita con 128 milioni di stream e 79 milioni nel secondo giorno. Numeri incredibili, come del resto lo è il suo show.

L'inizio con HYAENA

Travis Scott arriva vestito di bianco, occhiali ed energia pura: la scenografia è minimale, ma dopotutto siamo sul pianeta Utopia, che non ha una connotazione geografica ben precisa. Utopia è ovunque, Travis Scott ci porta con lui, ovunque. Il live si apre con HYAENA, per poi proseguire con THANK GOD, MODERN JAM, Aye e SIRENS. Ogni tanto Scott si ferma per ringraziare i presenti, e in più occasioni (il culmine è al termine dello show) ricorda come questo live sia stato una piccola scommessa, visto che è stato organizzato in pochissimi giorni. “Nessuno credeva ce l’avremmo fatta, ma invece eccoci: sessantamila persone per Utopia”, dice Scott, creando ancora più hype sul proseguimento del concerto. Che continua con uno dei momenti più epici della serata (e della storia di questo live): l’arrivo sul palco di Kanye/Ye West (con ovazione ed esaltazione di tutto il Circo Massimo)