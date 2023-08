Aggredita in spiaggia a Rimini, polizia indaga su ipotesi stupro

Le indagini

I video sono già stati consegnati alla polizia dal titolare dello stabilimento balneare e inquadrano bene sia la zona delle docce che quella della passerella che va verso la battigia. Per il momento, gli agenti stanno vagliando tutte le ipotesi, partendo dal luogo dell'aggressione fino agli ambienti abituali frequentati a Rimini dalla ragazza. "Un grave episodio di violenza contro una giovane donna è avvenuto nella notte a Rimini. Ora la donna è in ospedale, per le percosse subite. Se mi sarà consentito, nelle prossime ore mi recherò personalmente in ospedale per portarle la vicinanza e la solidarietà di tutta la città". Così, in una nota, il sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad. "Rimini - aggiunge il primo cittadino - non può tollerare questi episodi e dunque, al sostegno prioritario per la vittima, accompagna la totale collaborazione agli investigatori affinché il criminale o i criminali che hanno fatto questo siano rapidamente consegnati al carcere e alla giustizia. Aspettiamo le prossime ore per avere aggiornamenti - conclude Sadegholvaad -: adesso quello che ci preme più di ogni cosa è la salute della ragazza".