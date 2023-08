Picchiata al parco di notte a Rovereto: donna muore, un arresto

Tragedia a Rovereto, in Trentino. Una donna di 60 anni è morta in ospedale dopo essere stata aggredita da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell'ordine. La vicenda risale a sabato sera: verso le 22.30 l'uomo l'ha picchiata nel parco Nikolajevka. Non sono ancor chiare la cause dell'aggressione e i carabinieri stanno indagando sul caso. (L'AGGRESSIONE A FOGGIA)