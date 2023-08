1/6

Al Nord martedì 8 agosto caleranno le temperature minime in pianura posizionandosi sui 12 o 15 gradi, mentre le massime saranno in aumento e raggiungeranno i 27 e i 30 gradi. Il cielo sarà prevalentemente velato per nubi alte che diventeranno estese in serata. Non sono previste precipitazioni e lo zero termico si aggirerà intorno a 3.500 metri