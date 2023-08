Stop al turismo selvaggio, Siena distribuisce il galateo

Economia

Qualità della vita, dove si vive meglio: Siena, Ravenna, Trento al top

Al Festival dell’Economia sono stati svelati in anteprima i dati dell’indagine del Sole 24 ore sulle località con i servizi migliori in particolare per bambini, giovani e anziani

Sono stati svelati in anteprima al pubblico del Festival dell'Economia di Trento i risultati dell'indagine annuale sulla qualità della vita del Sole 24 ore. Al centro del rapporto i bambini, i giovani e gli anziani

Proprio la città di Trento è al top nella categoria "anziani" per la speranza di vita ed è stata premiata anche per gli investimenti sull'assistenza domiciliare over 65. I principali trend nazionali emersi dall'indagine sono: canoni di locazioni in crescita, disoccupazione giovanile scesa al 20%, i Neet (giovani che non studiano, né lavorano) in decrescita al 17%