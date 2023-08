Incidente ad Amalfi, il video dello scontro tra motoscafo e veliero

Lo scontro

La donna, 45 anni, era in vacanza insieme al marito e ai due figli di 12 e 8 anni. I quattro erano a bordo di un'imbarcazione presa a noleggio con conducente, che per cause ancora da accertare si è scontrata con il "Tortuga", un veliero di 45 metri utilizzato per eventi su cui era in corso un ricevimento di nozze. L'impatto è stato violentissimo e la 45enne è finita in acqua nei pressi delle eliche, riportando lesioni fatali. Il marito Mike ha riportato una contusione alla spalla e qualche ferita per la quale è stato medicato, illesi i due figli. Lo skipper del motoscafo, un 30enne, ha riportato una ferita ad un braccio. L'uomo è risultato positivo ai test tossicologici. Le due imbarcazioni sono state poste sotto sequestro.