No Tav, manifestazione in Val di Susa. Tentati attacchi ai cantieri

Una cinquantina di No Tav hanno preso di nuovo d’assalto i cantieri ferroviari dell'Alta Velocità Torino-Lione, in Piemonte. A San Didero, in Val di Susa, nel Torinese, hanno lanciato contro le forze dell’ordine molotov, petardi, bombe carta e sassi. Per tentare di disperdere la protesta sono stati usati lacrimogeni. Il gruppo di antagonisti - incappucciati, parte di una delle ali più oltranziste del movimento No Tav - hanno anche cercato di abbattere il cancello principale del cantiere in località Baraccone, utilizzando un argano. Sotto attacco anche il cantiere di Chiomonte, Val Clarea, dove gli attivisti hanno strappato diversi metri di concertina di filo spinato dalle recinzioni. In corso anche un corteo pacifico, appuntamento del Festival Alta Felicità, partito da Venaus intorno alle 12. Chiusa, in entrambe le direzioni, l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, con il traffico dirottato sulle due statali della Val di Susa.