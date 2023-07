Barletta, scontro tra moto e furgone: morti due centauri di 17 anni

Due giovani di 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio alle porte di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Viaggiavano in sella a una moto. A investirli sarebbe stato un furgone. Da chiarire le modalità dell'incidente. Sul posto sono intervenuti il 118, polizia locale e carabinieri.

Le indagini

Le vittime erano in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con un furgone Iveco. Per uno dei due l'impatto è stato fatale ed è morto sul colpo; l'altro invece è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale ad Andria. La procura di Trani potrebbe aprire una inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente del furgone e disporre l'autopsia. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale e sono coordinate dal magistrato della Procura di Trani, Francesco Aiello.