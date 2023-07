Modena, coppia di sposi medico e infermiere salvano uomo al matrimonio

Il salvataggio

La giornata era iniziata nella piccola chiesa del paese per poi spostarsi all'esterno, dove i novelli sposi, con amici e parenti, hanno continuato a celebrare le loro nozze. Verso la fine dei festeggiamenti, in tarda serata, un uomo, volontario 69enne dell'associazione locale impegnato a cuocere le tradizionali crescentine, ha lamentato un forte dolore al petto. Così Andrea e Sara, insieme ad altri invitati anche loro impegnati nel settore sanitario, non ci hanno pensato su due volte e sono intervenuti per soccorrere l'uomo. "Facciamo questo lavoro e ci è sembrato normale intervenire - ha raccontato al Corriere di Bologna la sposa -, ma i protagonisti non siamo stati solo io e mio marito, è stato un vero e proprio lavoro di squadra quello che ha permesso di ottenere un risultato positivo". La coppia nella giornata di ieri è andata anche a trovare il 69enne, ricoverato in buone condizioni in ospedale, prima di partire per la meritata luna di miele.