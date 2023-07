Sabaudia, 19enne salva 5 persone al suo primo giorno da bagnina

Gli interventi

Come racconta anche "Il Messaggero", Noemi Marangoni, questo il nome dell'assistente bagnante della Cooperativa Blue Work Service, ha prestato soccorso, in un primo momento, ad un kite-surf che si era avvicinato alla riva e che ha aveva chiesto un intervento. Quindi, mentre la stessa 19enne stava contattando la capitaneria di porto, un altro bagnante ha avuto bisogno d’aiuto. Stava facendo il bagno vicino agli scogli ed ha iniziato ad avere difficoltà nel rientrare sul bagnasciuga a causa della forte corrente del mare e di una buca piuttosto profonda. Situazione in cui, tra l’altro, si sono trovati di lì a poco anche la moglie e un altro ragazzo, gettatisi in acqua per tentare di soccorrere l’uomo. Non potendo utilizzare il pattino a causa del mare mosso, la giovane bagnina ha portato in salvo i tre utilizzando solo il salvagente, prima di compiere l'ultimo intervento della giornata. Ad essere soccorso, questa volta, è stato un ragazzo anche lui preda delle forte correnti del mare.