Fulmine sulla spiaggia di Diano Marina, bagnino salvo per miracolo

Il racconto di Fabio Petrini: "Uno scherzo mi ha salvato la vita. Mi trovavo sotto l'ombrellone colpito. Sono tornato indietro per scherzare con un collega e per questo oggi posso raccontarlo"

Momenti di paura per un fulmine che ha colpito la spiaggia tra Diano Marina e San Bartolomeo al Mare, davanti all’hotel Majestic, nella giornata di martedì. Nei video, diffusi sui social, il momento esatto in cui il fulmine ha colpito la spiaggia con il bagnino in fuga. Una decisione che, con il senno di poi, è risultata vitale. Fabio Petrini, bagnino da 10 anni, si trovava negli uffici, insieme ai colleghi, in attesa che la pioggia incessante smettesse di cadere. Quando, intorno alle 19, il tempo ha dato una tregua, i bagnini hanno deciso di scendere per iniziare il ritiro delle varie attrezzature.

Vivo grazie a unoscherzo leggi anche Favignana, uomo colpito da un fulmine in barca: salvo per miracolo “Mi sono diretto verso l’ombrellone dei bagnini per ritirare le attrezzature, con il mio collega Daniel che è rimasto più indietro. Così sono tornato indietro per scherzare ancora con lui. Ho percorso circa 7 metri per andargli incontro ed è stato in quel preciso momento che è caduto il fulmine” ha raccontato Fabio alla redazione di IGV.it. Fulmine che ha centrato in pieno l’ombrellone dei bagnini facendolo letteralmente scoppiare: “È avvenuto tutto in pochissimi secondi. Ho sentito un boato incredibile e le gambe bruciare da morire, ho fatto giusto in tempo a voltarmi e ho visto tutto bianco, prima di essere spinto indietro di un paio di metri a causa della forza d’urto”, ha proseguito. Fabio se la è cavata con alcune escoriazioni e bruciature, orecchie tappate e un gran mal di testa, con conseguente tappa in pronto soccorso.

L'accaduto ripreso in un video approfondimento Come proteggersi dai fulmini? Ecco la guida per ridurre i rischi “In questo momento, mi sento come se avessi fatto un incidente. Rivedendo i video dell’accaduto, però, posso dire che me la sono cavata molto bene ed è incredibile che oggi possa raccontare questa storia. È stato il più grande spavento della mia vita. Non posso che ringraziare il mio collega Daniel: posso dire di essere qui per miracolo perché uno scherzo con un amico mi ha salvato la vita”, ha concluso Fabio.

