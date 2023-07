Saviano fuori dalla Rai, il suo programma non andrà in onda

Il format 'Insider, faccia a faccia con il crimine' dello scrittore e giornalista napoletano sarebbe dovuto andare in onda su Rai 3 il prossimo novembre, così Sergio: "Una scelta aziendale, non politica, non è TeleMeloni", insorge Schlein: "Poi si offendono quando dici che hanno un problema col dissenso e che non prendono sul serio il contrasto alle mafie"

Il programma ideato e condotta da Roberto Saviano 'Insider, faccia a faccia con il crimine', di cui si erano già registrate quattro puntate, non andrà in onda a novembre sui palinsesti Rai come iniziamente previsto. Una decisione che ha scatenato una serie di polemiche, con le parole di Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, che in un'intervista a Il Messaggero spiega questa decisione come: "Una scelta aziendale, non politica. Siamo un'azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. Sono stato nominato dal consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni su indicazione del titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti - ha detto ancora Sergio - se questo significa che il mio essere stato ed essere tuttora legato ai valori democratico-cristiani sparisce, e il tutto viene soppiantato dall'etichetta TeleMeloni, evidentemente c'è qualcosa che non va in chi adotta questo approccio. La politica la incontro ma non mi faccio condizionare nelle scelte aziendali. Non sono di parte, sono al servizio dell'azienda e del Paese".