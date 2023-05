Rai, Roberto Sergio nuovo ad. Nomina Rossi dg e Marchesini capo staff

Politica

Dopo molti contatti e confronti, il governo ha chiuso la partita sulle nomine delle partecipate di Stato . Giorgia Meloni ha insistito per avere l'ultima parola nella scelta degli amministratori delegati delle "big 5", le partecipate pubbliche di maggior rilievo con i vertici che risultavano in scadenza nelle prossime settimane

Il Mef ha comunicato il nuovo vertice di Enel: Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni alla presidenza. Il ministero, titolare del 23,59% di Enel, ricorda che l'assemblea della società è convocata per il 10 maggio. La lista, depositata di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, prevede come consiglieri Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni e Olga Cuccurullo