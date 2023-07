Sicilia, trovato vivo pilota dell'elicottero scomparso nel Siracusano

È stato ritrovato ed è vivo il pilota dell'elicottero in servizio antincendio nel Siracusano con cui si erano interrotti i contatti. Sarebbe già stato prelevato per essere portato in ospedale. Lo conferma l'assessore regionale al Territorio Elena Pagana. Non si avevano notizie di un elicottero del servizio antincendio gestito dal corpo forestale, che stava operando nella zona di Buccheri. (INCENDI, LE NEWS DI OGGI) La centrale non riusciva a mettersi in contatto col pilota, e per questo erano state avviate le ricerche. A bordo ci sarebbe solo il pilota. (In foto, un elicottero antincendio in servizio in questi giorni)