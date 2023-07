Pesaro, uomo spara e uccide cognata: poi si costituisce

È successo questa mattina a Fossombrone, in una zona di campagna. Secondo le prime informazioni, la vittima era la compagna del fratello dell'uomo, che dopo l'omicidio si è recato nella locale caserma dei carabinieri con la pistola e ha confessato. Ancora da chiarire le circostanze in cui è avvenuta la tragedia

Ha ucciso la sorella della moglie e poi, pistola in pugno, si è costituito ai carabinieri. Una tragedia avvenuta questa mattina a Fossombrone, nel Pesarese, in una zona di campagna. Da quanto si è appreso, l'omicidio si è consumato in una casa a due piani nella campagna di Fossombrone: l'uomo è sceso al piano di sotto, dove abitava la cognata, 40 anni, impugnando una pistola semiautomatica, e ha fatto fuoco. Ancora tutte da chiarire le circostanze in cui è avvenuto l'episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri.