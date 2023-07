In Sardegna per le vacanze: “Rubata una stanza della casa al mare”

“Nella mia casa al mare non c’è più una stanza. Me l’hanno rubata” ha spiegato ai carabinieri, ai quali ha presentato una denuncia per furto, il proprietario di un appartamento in un villaggio turistico a Porto Rotondo, in Sardegna. Giunto in Sardegna a giugno con moglie e figli a Punta Asfodeli, per trascorrere una settimana di relax, ha trovato “la casa sottosopra e la camera da letto non c’era più. Qualcuno ha abbattuto un muro e lo ha ricostruito quattro metri più avanti”, ha raccontato l'uomo al Corriere della Sera.