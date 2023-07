Musumeci: “Prendere atto del cambiamento climatico"

Salute e Benessere

Da disturbi lievi e passeggeri come crampi, edema o svenimenti a problemi di maggiore gravità quali congestione, colpo di calore, disidratazione, fino al rischio di danneggiare alcuni organi vitali: sono i pericoli da caldo intenso. Ecco i consigli del Ministero per contrastarli

Il Ministero della Salute descrive sul proprio sito i principali pericoli provocati dall’eccesso di caldo. Prima di tutto, va chiarito che il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente, il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni fisiche e ambientali questo non è sufficiente. Se, ad esempio, l’umidità è molto elevata, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non viene eliminato efficacemente