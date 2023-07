Aeroporto Olbia, la pista è bollente: 3 voli non riescono ad atterrare

In questo torrido lunedì di luglio ad Olbia di registrano 47 gradi. La pista non è operativa per il caldo eccessivo e tre voli sono stati dirottati negli scali di Cagliari e Alghero. Ritardi in tutti gli arrivi

Il termometro nella pista dell'aeroporto di Olbia segna 47 gradi e in questo caldissimo pomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli EasyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre sempre l'EasyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero. E poi una sfilza di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf.