Tempesta e grandine nel Ravennate, viabilità interrotta e danni

Di nuovo maltempo in Romagna, dove una tempesta di vento e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio le frazioni ravennati di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto. È stato attivato un centro operativo comunale - si legge in una nota - nel centro sociale 'La Pioppa' di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico. Sono stati segnalati alcuni danni con alberi crollati, cartelli stradali divelti e tettoie scoperchiate. I venti hanno toccato anche i 100 km/h. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco.



Viabilità interrotta

La viabilità nella zona interessata è interrotta in diversi punti e per liberare le strade dagli alberi caduti potrebbero essere necessarie alcune ore. "È stato attivato il Coc nel centro sociale La Pioppa di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico", si legge sul profilo Facebook del Comune. "La viabilità nella zona interessata è interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle alberature cadute potrebbero essere necessarie alcune ore. Alberi sono presenti anche in alcuni punti della Strada provinciale 24 (via Basilica) e in via Savarna dove sono caduti numerosi pini. Altri alberi sono caduti sul nido d'infanzia "Il grillo parlante" di Savarna e avrebbe riportato ingenti danni anche il centro culturale di Convetello. Stanno intervenendo i Vigili del fuoco in soccorso da tutta la regione Sono in corso verifiche e seguiranno aggiornamenti", informa il Comune.