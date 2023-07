Indagine sulla morte di Andrea Purgatori, autopsia entro martedì

L'esame è stato disposto per accertare le condizioni fisiche e le cause che hanno determinato il decesso del giornalista. I parenti di Purgatori sospettano che ci sia stato un errore nella diagnosi della sua malattia e di conseguenza anche nelle cure

Entro martedì verrà effettuata l'autopsia, anche con l'ausilio della tac, sul corpo del giornalista Andrea Purgatori, scomparso a Roma lo scorso 19 luglio , con lo scopo di accertare le condizioni fisiche e le cause che hanno determinato la morte. Oggi la Procura ha proceduto all'affidamento dell'esame autoptico che, se sarà necessario, sarà seguito da una seconda consulenza tecnica: non si esclude infatti la necessità di ulteriori approfondimenti per verificare la correttezza della diagnosi sulla base degli accertamenti effettuati in particolare nella clinica Pio XI.

L'inchiesta sulla morte di Purgatori

Nei giorni scorsi due persone della struttura diagnostica in cui era stato curato Purgatori sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la denuncia dei suoi familiari, con l'accusa di omicidio colposo. Purgatori era affetto da un tumore ai polmoni, a cui si erano aggiunti alcuni problemi cerebrali. I parenti del giornalista sospettano che ci sia stato qualche errore nella diagnosi della sua malattia e di conseguenza anche nelle cure. In particolare si cerca di capire se il giornalista avesse o meno delle metastasi al cervello, come sembrerebbe essere emerso dalle radiografie nella prima clinica che lo ha seguito. Nel corso dei successivi accertamenti medici avvenuti in un'altra struttura romana non sarebbero però emerse metastasi: i medici avevano parlato di un’ischemia.