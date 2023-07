Genova, nonno morì per l'amianto: risarcito anche il nipote

Cronaca

Cosa fare in caso di incidente, dalla CID al risarcimento: la guida

Valutazione del danno – alle cose o alle persone -, denuncia alla compagnia assicurativa e vie da seguire se il risarcimento non è soddisfacente: Altroconsumo ha riassunto il percorso che si apre, fase per fase, dopo un incidente stradale

Cosa fare se si rimane coinvolti in un incidente stradale? A illustrare tutti i passaggi è Altroconsumo, che specifica che prima di tutto è necessario verificare la presenza o meno di feriti. In caso affermativo bisogna contattare i soccorsi e i vigili, soprattutto se c’è certezza della colpa. In ogni caso serve denunciare quanto accaduto alla propria compagnia assicurativa, entro 3 giorni. Come si fa? Si compila e si invia la constatazione amichevole (Modello CAI/CID): è possibile farlo anche senza modulo blu, che rimane tuttavia anche il metodo più semplice

La seconda fase è la richiesta di risarcimento. È possibile richiederlo tramite indennizzo diretto: in questo caso colui che è stato danneggiato e ha ragione - in tutto o in parte - farà richiesta di risarcimento danni per incidente stradale direttamente alla propria compagnia assicurativa che si rifarà su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente