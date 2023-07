4/8 ©IPA/Fotogramma

A Milano prosegue allerta arancione per temporali. Continua l'instabilità meteo che interessa larga parte della Lombardia, tra cui l'area di Milano. Per questo prosegue l'allerta emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire da questa notte e per la giornata di sabato.