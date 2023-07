Omicidio Matteuzzi, via al processo. La sorella: sento ancora le urla

Capelli e barba lunga, maglietta smanicata con tatuaggio tribale sul braccio in vista: Giovanni Padovani, accusato a Bologna dell'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi , si è presentato così per la prima volta nell'aula della Corte di assise dove è in corso la seconda udienza del processo. Il 27enne, calciatore dilettante e modello, uccise la donna il 23 agosto 2022, attendendola sotto casa e colpendola a morte con un martello e una panchina. Deve rispondere di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e legame affettivo.

Seconda perizia psichiatrica per Padovani

Al termine dell'udienza è stato conferito l'incarico per l'accertamento della sua capacità di intendere e di volere all'epoca del delitto. In precedenza era già stata accertata la sua capacità di stare in giudizio. La Corte, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, ha disposto una perizia psichiatrica che dovrà appurare se il 27enne fosse affetto da patologie psichiche tali da inficiarne, appunto, la capacità di intendere e di volere, in tutto o in parte, con specifico riferimento all'omicidio. I periti avranno 90 giorni di tempo per svolgere le operazioni peritali a partire dal primo agosto e riferiranno dei risultati nell'udienza già fissata per il 20 novembre.

La legale della famiglia: "Sapeva perfettamente cosa faceva"

Il processo, con l'istruttoria, riprenderà il 2 ottobre e non è escluso che lo stesso Padovani possa essere sentito in aula. "Ci aspettavamo che venisse disposta la perizia sulla capacità di intendere e volere di Padovani al momento dell'omicidio. Siamo assolutamente tranquilli che, anche in questa sede, venga riconosciuta la piena capacità dello stesso", ha detto a margine del processo, l'avvocata di parte civile della famiglia di Alessandra Matteuzzi, Chiara Rinaldi. "Verrà dimostrato che Giovanni Padovani sapeva perfettamente quello che stava facendo, anzi stava facendo ciò che voleva. Abbiamo ben pochi dubbi anche sulla premeditazione", conclude.