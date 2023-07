Anziana trovata morta in provincia di Udine, per la procura è omicidio

Sarebbe vittima di un omicidio la donna di 89 anni trovata morta questa mattina nella propria abitazione a Pantianicco, in provincia di Udine . Il procuratore della città friulana Massimo Lia ha infatti indicato come "gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio".

Il presunto accoltellamento

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna, Benita Gasparini, sarebbe stata accoltellata. "La morte - ha dichiarato il procuratore Lia - è intervenuta presumibilmente per accoltellamento. Stiamo vagliando ogni pista per risalire all'autore del crimine". L'anziana non viveva da sola e a lanciare l'allarme sono stati i familiari che l'avrebbero trovara riversa nel salone dell'abitazione. I carabinieri, giunti sul posto, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, oltre ad ascoltare due dei cinque figli della Gasparini. Appreso dell'accaduto, diversi parenti hanno raggiunto l'abitazione di famiglia, così come anche rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Le indagini

I carabinieri al momento si stanno concentrando sulle immagini di una telecamera della polizia locale che punta esattamente sull'ingresso dell'abitazione della vittima. Resta da capire se le immagini abbiano inquadrato l'assassino e siano in grado di fornire qualche indicazione in merito all'orario del delitto. Un vicino ieri mattina ha fatto visita all'anziana, quindi l'omicidio potrebbe essere avvenuto nel periodo compreso tra la tarda mattinata di ieri e le 10.30 di oggi, quando è stato rinvenuto il cadavere. Secondo quanto si è appreso in ambienti investigativi, sarebbe anche stato rinvenuto un coltello, possibile arma del delitto, ma sulla circostanza non ci sono conferme ufficiali.