Tribunale di Trapani, ok cambio nome transgender anche se non si opera

"Un universo femmnile"

Emanuela, 53 anni, di Erice (Tp), ricostruisce la sua storia in un'intervista all'edizione locale del quotidiano La Repubblica, spiegando che a 5 anni sentiva già dentro di lei "un universo femminile. Perché quando si è transgender il bambino, o la bambina, percepisce la sua identità nell'immediato". Una ventina d'anni fa ha iniziato il classico percorso per la riassegnazione sessuale per via ormonale e chirurgica, che per la legge è un passaggio obbligatorio per richiedere il cambiamento all'anagrafe e sui documenti. "Ma quando i medici mi spiegarono le conseguenze, vista l'alta invasività del trattamento, ho scelto di non farlo — racconta — e di convivere in armonia con il mio corpo. Non avere l'organo sessuale femminile non compromette il modo in cui mi percepisco, le mie sembianze non offuscano la mia identità femminile".