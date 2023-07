14enne tocca cavi elettrici vicino a ferrovia e resta folgorato: grave

Un ragazzo di 14 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato toccando dei cavi elettrici. E' successo intorno alle tre della notte scorsa a Opicina, sul Carso triestino.

La vicenda

Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, sulla quale sta indagando la polfer insieme agli agenti della polizia. A quanto ricostruito il ragazzo era con alcuni amici nei pressi della stazione ferroviaria, sui binari e tra i vagoni, quando è rimasto folgorato ed è stato sbalzato lontano di un paio di metri.

Scattato l'allarme, gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza e l'equipaggio di un' automedica attivando nel contempo la polizia ferroviaria, la Polizia di Stato, la centrale di Mestre per la sospensione dell'energia elettrica, il personale della rete ferroviaria italiana per la sospensione temporanea del traffico su rotaia, e i vigili del fuoco. Gli uomini della squadra di distaccamento di Opicina dei pompieri, assicuratisi che la corrente fosse stata interrotta, ha recuperato il ragazzino insieme con il personale sanitario. Il minorenne è stato immobilizzato su una barella e trasportato in ospedale.