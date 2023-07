Sciopero treni, capotreno aggredita a Roma Termini: polso fratturato

Cronaca

Sono stati invece 30 i voli in arrivo o in partenza cancellati all'aeroporto internazionale 'Sandro Pertini' di Torino Caselle. Il primo volo a non partire è stato quello per Dublino di Ryanair. Le cancellazioni hanno coinvolto anche voli di Ita Airways, Air France, Air Dolomiti, Klm, Iberia e Wizz air, con destinazioni in Italia e in altri paesi europei. Nell'altro aeroporto del Piemonte, Levaldigi Cuneo, è stato cancellato il volo per Cagliari di Ryanair