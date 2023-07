Scioperi: dopo i treni, oggi fermi Canadair e rider

I rider hanno annunciato proteste in 10 città dopo lo stop di Uber Eats che ne ha mandati a casa circa tremila senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva

Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18. Invece, oggi si fermeranno i Canadair iscritti a Ugl Trasporto aereo e i rider, che hanno annunciato proteste in 10 città dopo lo stop di Uber Eats che ne ha mandati a casa circa tremila senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva.