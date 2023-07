Luca Delfino, killer delle fidanzate, è stato scarcerato

Le parole dell'avvocato

La preoccupazione dei residenti risiede nel fatto che la struttura a cui è stato destinato non ha sbarre. "Delfino non vuole evadere - ha spiegato il suo avvocato Riccardo Lamonaca - e non è l'uomo ragno. È ansioso però di uscire dal carcere e intraprendere questo nuovo percorso che per lui sarà anche un percorso di cura". Il killer ha già avuto un primo incontro con i dirigenti della struttura e avrebbe chiesto una stanza singola, visto che anche in carcere è abituato a stare da solo. I suoi familiari potranno fargli visita una volta al mese. I giudici della Sorveglianza hanno riconosciuto che Delfino deve essere seguito in una struttura e deve essere sottoposto a cure che non ha mai ricevuto in carcere.