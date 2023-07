I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono al lavoro in diversi punti della città ascolta articolo

Nubifragio questa mattina nel Varesotto. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta verso le 7 a Tradate e nei comuni circostanti, in provincia di Varese. Il forte vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e ha fatto cadere diversi alberi lungo le strade interrompendo la circolazione e mandando in tilt il traffico. Un’ondata preannunciata dalle previsioni tanto che ieri, martedì 11 luglio, la Protezione Civile aveva diramato l’allerta arancione. Ma che ha impressionato per la sua intensità.

La conta dei danni I Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono al lavoro in diversi punti della città. Tradate è rimasta in buona parte senza corrente elettrica. In alcune case manca anche l’acqua. Disagi pesanti anche nella zona dell’ospedale e sulla Statale a causa della caduta di alberi in serie. Impressionante il numero di piante precipitate. E’ in corso la conta dei danni: il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla, parla di una cifra che potrebbe arrivare a milioni di euro. Le previsioni meteo prevedono per le prossime ore un’attenuazione dei fenomeni temporaleschi. vedi anche Milano, bomba d’acqua e grandine in città. FOTO

Stop alle sale operatorie All'interno del perimetro dell'Ospedale sono caduti alcuni alberi e si sono registrati danni e allagamenti che rendono difficile l'accesso all'interno della struttura e lo svolgimento di alcune attività. In particolare, come spiega una nota dell'ospedale "a causa del malfunzionamento degli ascensori e di problemi legati all'intermittenza del funzionamento degli impianti elettrici nelle prime ore della mattina, si e' preferito rinviare l'attività delle sale operatorie, in attesa che i tecnici del Comune concludano le verifiche sulla rete cittadina, a massima garanzia della sicurezza dei pazienti". Contemporaneamente, gli operatori della struttura tecnica aziendale sono all'opera sia per le verifiche sugli impianti interni, sia per rimuovere gli alberi caduti e ripristinare la viabilità interna.