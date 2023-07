Allerta meteo per temporali oggi 12 luglio, tutte le regioni a rischio

Nonostante il caldo, il maltempo torna a colpire l’Italia. Allerta aracione e gialla per oggi, mercoledì 12 luglio, per rischio temporali intensi su diversi settori del nord e in particolare dell’arco alpino e prealpino. Tutto questo a causa della coda di una perturbazione di origine atlantica in transito sull’Europa. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato un'allerta arancione per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. A queste si aggiunge un allerta per rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige. (IL METEO - PREVISIONI METEO)