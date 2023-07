Steve McCurry ritrova bambina fotografata in piazza Navona 33 anni fa

Il commento di Mara: "Il destino fa regali meravigliosi"

Lo stesso McCurry ha condiviso su Instagram, insieme alla fotografia originale, uno scatto in cui è ritratto in compagnia della ormai adulta Mara. "Ho fotografato Mara Marcetelli a Piazza Navona nel 1990, e l'ho incontrata di nuovo sulla stessa panchina qualche settimana fa", scrive McCurry. Tra i commenti al post, quello della stessa Mara, che scrive: "Il destino fa regali meravigliosi", "è stata un'emozione incredibile, come un sogno che rimarrà per sempre impresso nel mio cuore e nella mia mente. Grazie per questo meraviglioso regalo Steve",