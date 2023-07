Addio a Michele Jocca, il fumettista che disegnò i cartelli stradali

Cronaca

Nuovo codice della strada, tutte le novità per i neopatentati

Arriverà soltanto in autunno il nuovo codice della strada, con regole più stringenti per coloro che hanno ottenuto la patente da poco e per chi guida ubriaco o in stato di alterazione da droghe: in quest’ultimo caso previsto il ritiro e il divieto di riavere il documento nei successivi tre anni. C'è invece la sospensione per chi guida col telefonino mentre per i recidivi previsto anche il ritiro a vita

Arriverà solo in autunno, alla fine dell'iter parlamentare, la stretta del nuovo codice della strada sui neopatentati per portare da uno a tre anni il divieto di guida di auto potenti

LA VELOCITÀ - Ma già ora, nei confronti dei giovani che hanno preso da poco il documento di guida esistono alcune norme che fissano limiti e velocità differenziate. Al momento, per i primi tre anni, i neopatentati non devono superare i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 chilometri orari nelle principali strade extraurbane