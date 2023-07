Alessandria, esplode un silos in uno stabilimento: 10 operai travolti

È successo in una centrale di betonaggio sulla strada provinciale Tortona-Sale. 10 operai sono stati travolti dalla polvere di cemento rilasciata dall'esplosione: nessuno di loro è in condizioni gravi

Un silos di cemento è esploso in uno stabilimento di betonaggio in provincia di Alessandria. La polvere rilasciata a seguito dell’esplosione ha travolto una decina di operai, le cui condizioni non sono gravi. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse dalla centrale operativa alessandrina del 118, gli operai sono stati trasportati e smistati nei vari ospedali della zona. Lo stabilimento si trova sulla strada provinciale Tortona-Sale.