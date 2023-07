Rogo Rsa Milano, avviso di garanzia per la direttrice della struttura

Da quanto emerge, saranno al massimo cinque le persone che verranno iscritte nel registro delle notizie di reato dell’inchiesta, con le ipotesi di reato, a vario titolo, di incendio, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime per il rogo. Tra domani e giovedì i pm del pool "Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro”, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano", dopo quello alla direttrice della struttura, Claudia Zerletti, dipendente dell'ente gestore Pro.ges, faranno notificare altri verbali di identificazione in vista delle autopsie dei sei anziani morti. Non si esclude - da quanto appreso - che tra le persone individuate vi siano anche figure dell'amministrazione comunale. Nel pomeriggio negli uffici della Procura si è svolta una riunione anche con il personale della squadra di polizia giudiziaria del VI dipartimento per fare il punto sugli elementi acquisiti nei primi giorni d'indagine.

In Consiglio a Milano un minuto di silenzio

Oggi il Consiglio comunale di Milano ha ricordato, in apertura di seduta, le sei vittime e i feriti del rogo. "Chiedo all'aula di fermarci per un minuto di silenzio in segno di cordoglio per la morte, avvenuta nel tragico incendio della Rsa Casa di riposo per Coniugi, di Nadia Rossi, Laura Blasek, Anna Garzia, Loredana Labate, Paola Castoldi e Mikhail Duci”, ha detto la presidente dell'aula Elena Buscemi. Alle loro famiglie e alle famiglie dei feriti, ai lavoratori e alle lavoratrici della Rsa va la vicinanza e la solidarietà di questo Consiglio comunale". La presidente del Consiglio comunale ha poi ricordato che il sindaco Giuseppe Sala riferirà all'aula sull'incidente quando si saranno tenuti i funerali delle vittime. Il centrodestra in Aula ha polemizzato proprio per l’assenza odierna del primo cittadino e di tutti gli assessori, tranne uno, al minuto di silenzio per le vittime. Lega e FdI annunciano che depositeranno una richiesta di commissione d'inchiesta per valutare lo stato delle cinque le residenze per anziani del Comune.