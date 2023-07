Gallipoli, cede il balcone: donna cade davanti al figlio

A Gallipoli, in provincia di Lecce, una donna di 42 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, al terzo piano, da un'altezza di circa dieci metri, in un residence in corso Italia: le sue condizioni sono molto gravi. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale, è in coma farmacologico. Sull'accaduto indagano gli agenti del locale commissariato di Polizia. La donna, secondo quanto ricostruito in base alle testimonianze del marito e del figlio che erano in casa, era appoggiata al parapetto della balconata realizzata in pietra leccese e stava scuotendo un cuscino per rinfrescarlo. Alcune colonnine hanno ceduto all’improvviso e la 42enne è caduta nel cortile interno. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per verificare la staticità di tutti i balconi dello stabile.