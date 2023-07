Meteo, ondata di calore sull'Italia: oggi 9 città da bollino arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso per ondate di calore emanato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per prevenire gli effetti dell'innalzamento delle temperature sulla salute dei cittadini. In particolare nella giornata di oggi, domenica 9 luglio, sulla città di Napoli la colonnina di mercurio potrà arrivare a toccare, nelle ore più calde della giornata, i 37 gradi. ( IL METEO DEL WEEKEND - SPECIALE METEO )

Le previsioni di oggi domenica 9 luglio

Oggi Bari sarà l'unica città verde, 17 quelle invece quelle in giallo. Bollino arancione per Firenze, Roma e Frosinone (entrambe con 37 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Viterbo (36), Torino e Rieti (35), Perugia (34) e Bolzano (33). Le temperature sono ovunque in aumento con valori anche di 6 gradi al di sopra delle medie e fino a 10 sulla Sardegna, dove si toccheranno punte massime di 40 gradi. Oggi al Nord è previsto tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Locale instabilità al pomeriggio sull'arco alpino con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con sole prevalente al mattino e qualche innocua nube sparsa nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità con ampi spazi di sereno. Condizioni di tempo stabile al Sud per tutta la giornata con cieli sereni o apoco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.