Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Dopo la scomparsa lo scorso 12 giugno di Silvio Berlusconi, è stato aperto il testamento e sono state rese note le ultime volontà dell’imprenditore e politico. L'eredità multimilionaria è stata divisa tra la famiglia, gli amici più cari e la compagna Marta Fascina a cui sono stati destinati 100 milioni di euro. Al centro anche il controllo di Fininvest.

Si torna a parlare del caso Melania Rea, uccisa dal marito Salvatore Parolisi nel 2011 in un bosco del teramano, mentre Patrick Zaki, attivista detenuto dal 2020 in Egitto, si è laureato all’Università di Bologna con 100 e lode discutendo la sua tesi ain videocollegamento con l'Università di Bologna (L'INTERVISTA).

In Francia, dopo le violente rivolte seguite all’uccisione del 17enne Nahel da parte di un poliziotto a Nanterre, nella banlieue nord-ovest di Parigi, inizia la conta dei danni alle imprese tra vetrine distrutte e furti.

Carlo III ha partecipato alla "seconda incoronazione", rito seguiro alla celebrazione solenne del 6 maggio all'Abbazia di Westminster a Londra (SPECIALE); intanto online Mark Zuckerberg dichiara guerra social al rivale Twitter con il lancio ufficiale di una nuova piattaforma, per il momento non attiva in Europa.

Sul fronte calcistico, pubblicato il calendario della serie A con il primo derby atteso tra Inter e Milano.

Infine, lo spettacolo. Tra le serie annunciate nel palinsesto Sky c’è “Call my agent 2”, con un nuovo personaggio molto amato dal pubblico italiano.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24