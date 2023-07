Incidente sulla Monza-Saronno: morto un 22enne passeggero di un Suv

Il giovane non era alla guida della Range Rover che nella notte di ieri, 7 luglio, è finita fuori strada, ribaltandosi più volte e poi prendendo fuoco. Secondo alcune testimonianze, la comitiva di ragazzi a bordo del suv stava gareggiando con l'auto di altri amici, una Bmw. Si cerca di capire chi fosse l'autista del mezzo deragliato: i Carabinieri di Limbiate (Monza) hanno portato in caserma un giovane per un interrogatorio

Tragico incidente sulla Monza-Saronno: un ragazzo di 22 anni, residente a Limbiate, è morto nella notte di ieri, 7 luglio, dopo che il suv Range Rover su cui viaggiava è finito fuori strada, ribaltandosi più volte e poi prendendo fuoco. A guidare non era però la vittima, Arnold Selishta, ma un'altra persona che ha lasciato il luogo dell’incidente subito dopo lo schianto. Adesso rischia un’accusa per omicidio stradale. Non è ancora chiaro se sia stata identificata dalle autorità. Si apprende però che un ragazzo sarebbe stato portato in caserma, a Limbiate, per essere interrogato dai Carabinieri. L'ipotesi è che il suv stesse gareggiando con una Bmw m8 su cui erano a bordo alcuni amici della vittima. I loro cellulari verranno esaminati per accertare che il tutto non fosse organizzato anche per essere poi diffuso sulle piattaforme social.