Arrestato narcotrafficante in Libano, era ricercato da 4 procure

Cronaca

A Palermo le istituzioni per ricordare quanto accaduto nel 1992, quando la mafia uccise Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il sindaco Lagalla: “Oggi non regge il pessimismo gattopardiano che sosteneva che nulla sarebbe cambiato. In questa città c'è stata una collettiva reazione”

"Trentuno anni fa ero una 15enne, sconvolta dall'efferatezza di quella stagione di stragi mafiose. Scelsi di impegnarmi in politica perché lo vidi come lo strumento più utile per fare qualcosa, per non rimanere con le mani in mano”, è il ricordo della premier Giorgia Meloni. “L’arresto di Matteo Messina Denaro è la testimonianza dell'impegno instancabile di tanti uomini e donne delle Istituzioni"