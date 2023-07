Sciopero mezzi domani 7 luglio, orari e fasce di garanzia

Da Roma a Milano il trasporto pubblico locale rischia un venerdì difficile a causa dell’agitazione di 24 ore indetta da Faisa Confail e che coinvolge autobus, metropolitane, tram e ferrovie. A Napoli sciopero di quattro ore sulla Circumvesuviana e Cumana. Ecco gli orari della protesta nelle principali città ascolta articolo

Domani 7 luglio scatta lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Faisa Confail. I lavoratori incroceranno le braccia in orari diversi a seconda dei territori, ma ovunque il rischio di disagi è dietro l’angolo soprattutto per pendolari e turisti in transito da e verso le grandi città.

A Roma fermi mezzi Atac e Cotral Nella Capitale la protesta interesserà sia Atac sia Roma Tpl con potenziali disservizi su tram, metro, bus sia urbani sia regionali Cotral, e treni sulle linee Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord. Previste due fasce di garanzia che scatteranno dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Per i bus notturni già da stanotte sono a rischio le corse delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. E nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio i potenziali disagi interesseranno le linee urbane 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. approfondimento Roma, acido sul sedile in una stazione della metro A: donna ustionata

A Milano trasporti Atm a rischio Nel capoluogo lombardo l'agitazione riguarderà il trasporto pubblico locale gestito da Atm. L'agitazione su autobus, tram e le linee della metropolitana partirà dalle 8:45 fino alle 15:00 e poi ancora dalle 18:00 a fine turno. Le fasce di garanzia scatteranno dall'inizio del turno diurno fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. approfondimento Milano, la metro M4 apre le fermate Tricolore e San Babila

4 ore di sciopero a Napoli Sempre domani a Napoli i lavoratori Eav incroceranno le braccia per 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 per lo sciopero indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione riguarda le linee della Cumana e della Circumvesuviana. In una nota la sigla giustifica l'agitazione accusando Eav “di non rispettare più le regole, finanche quelle che essa stessa ha emanato”

Sciopero del 7 luglio, le motivazioni La protesta, spiega in una nota il sindacato Faisa Confail, è stata indetta per "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".