Amazon a Piacenza parte turno mamme, i sindacati: "Si estenda ai papà"

Dopo un sondaggio tra le dipendenti dell'hub di Castel San Giovanni, si è deciso di attuare un turno dalle 9 alle 17 per tutte le madri di bambini fino a sei anni

Nell'hub di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, costruito in nove mesi e grande circa 86mila metri quadrati, con più di 800 dipendenti, Amazon ha deciso di accogliere la richiesta delle dipendenti, introducendo il cosiddetto turno mamme, dalle 9 alle 17, per le donne che hanno figli fino a sei anni di età e devono accompagnarlia ad asili o centri estivi.