Firenze, trovato cadavere di un uomo alla facoltà di matematica

Il ritrovamento del cadavere

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta per un sopralluogo anche con agenti della Scientifica, l'uomo era stato accompagnato poco prima al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in seguito a un incidente stradale ma da lì si sarebbe poi allontanato. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire gli spostamenti dell'uomo.