Palio di Siena, le contrade partecipanti: fantini e cavalli favoriti

Previsto per quest'oggi l'appuntamento con il leggendario Palio di Siena: dieci le contrade che si daranno battaglia in onore della Madonna di Provenzano: Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Assenti Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca. La prova generale, corsa ieri sera, ha visto trionfare la contrada dell'Onda con il cavallo Viso d'angelo montato dal fantino Carlo Sanna detto Brigante.

I favoriti



Tempo permettendo (nei giorni scorsi tante prove annullate per pioggia), si partirà alle 19.30, con la diretta televisiva trasmessa su La7 commentata da Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini che inizierà alle 17.30. Tra le favorite ovviamente l'Onda, vincitrice della prova di ieri, ma attenzione alla Torre, con il cavallo Zio Frac e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, ma sopratutto alla Selva, con Giovanni Atzeni detto Tittia, 9 vittorie, 38 anni, esordiente a Siena a soli 18, che monterà Violenta da Clodia. Quotato anche il Drago con Ungaros e Andrea Coghe detto Tempesta. A completare la gara la Tartuca con Una per tutti e Sebastiano Murtas detto Grandine, la Chiocciola con Anda e Bola e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, l'Istrice con Reo confesso e Federico Arri detto Ares, la Giraffa con Abbasantesa e Federico Guglielmi detto Tamurè, il Nicchio con Astoriux ed Elias Mannucci detto Turbine, l'Aquila con Veranu e Stefano Piras detto Scangeo. La Contrada vincitrice conquisterà in premio il Drappellone, un dipinto realizzato per l'occasione dall'artista molisano Roberto Di Jullo.

Ospiti d'eccezione

L'area limitrofa a piazza del Campo sarà presidiata da polizia e carabinieri, con un imponente dispiegamento di forze per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della storica corsa. Con il Palio della Madonna di Provenzano, debutta anche il neo sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, prima donna alla guida del Comune. Attesi a Siena, tra gli altri, anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nell'elenco degli ospiti figurano poi Galeazzo Bignami vice ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario al Ministero della Giustizia, e Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, la sovranità alimentare e delle foreste. Invitati anche i parlamentari Augusta Montaruli, Etelwardo Sigismondi, Giovanni Donzelli, Francesco Michelotti, Tiziana Nisini, Guido Castelli, Chiara Tenerini, Francesco Mura, Paolo Marcheschi e Luca Sbardella. In Palazzo Pubblico saranno presenti, inoltre, il presidente Regione Toscana, Eugenio Giani, il generale dell'Arma dei Carabinieri Gruppo Forestale Marina Marinelli, il generale dell'Arma dei Carabinieri Gruppo Forestale Alessio Nardi, l'ambasciatore Roberto Martini, vice direttore generale /direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale del Ministero degli Esteri, ambasciatore Luigi Maria Vignali, vice direttore generale /direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale Ministero degli Esteri, l'ambasciatore di Danimarca in Italia Anders Carsten Damsgaard, Francesco Macrì, presidente di Estra, l'attrice Cristiana Dell'Anna, l'attore Luca Capuano e l'allenatore calcio Mario Beretta. Tra gli ospiti stranieri figurano: Manuel Campos Guallar, tra i proprietari del Real Madrid e business partner di Rafael Nadal; Esha Gupta, attrice indiana ex Miss India; Rob Light, produttore di numerosi artisti quali Bon Jovi, Harry Styles, Bruce Springsteen, Beyoncé; Sam Feldam, produttore di numerosi artisti tra cui James Taylor, Michael Bublé, Bryan Adams.